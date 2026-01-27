Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının engellenmesi, halk sağlığının korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 13-18 Ocak 2026 tarihleri arasında tütün, tütün mamulleri, alkol ve emtia kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Şüpheli şahıslara ait işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 761 bin 250 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 80 litre etil alkol ile 667 adet sağlık için tehlikeli madde kapsamında değerlendirilen cinsel içerikli ürün ele geçirildi. - NİĞDE