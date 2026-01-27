Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
27.01.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, büyük miktarda malzeme ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının engellenmesi, halk sağlığının korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 13-18 Ocak 2026 tarihleri arasında tütün, tütün mamulleri, alkol ve emtia kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Şüpheli şahıslara ait işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 761 bin 250 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 80 litre etil alkol ile 667 adet sağlık için tehlikeli madde kapsamında değerlendirilen cinsel içerikli ürün ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:16:47. #7.11#
SON DAKİKA: Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.