Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu

Niğde'de iki gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç (56), boş arazide yanmış halde ölü bulundu. Olay, kentte büyük üzüntü yarattı.

BOŞ ARAZİDE YANMIŞ OLARAK BULUNDU

Olay, Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde meydana geldi. Bölgede yanmış halde bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yanmış cesedin iki gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'a ait olduğu belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ali Andaç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.