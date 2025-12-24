Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu - Son Dakika
Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu

24.12.2025 16:32
Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu
Niğde'de iki gündür kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Ali Andaç'tan acı haber geldi. Kayıp olarak aranan Andaç'ın, boş bir arazide yanmış halde cansız bedeni bulundu.

BOŞ ARAZİDE YANMIŞ OLARAK BULUNDU

Olay, Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde meydana geldi. Bölgede yanmış halde bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yanmış cesedin iki gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'a ait olduğu belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ali Andaç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Niğde, Suç, Son Dakika

Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu

18:07
SON DAKİKA: Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu - Son Dakika
