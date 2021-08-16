Üye Girişi
Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı - Son Dakika

Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı

16.08.2021 15:19
Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı, System.String[]

Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete AçıldıBüyük bir heyecanla temeli atılan ve kısa bir süre içinde yapımı hızla tamamlanan köy terminalinin açılış töreni yapıldı.

Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete AçıldıBüyük bir heyecanla temeli atılan ve kısa bir süre içinde yapımı hızla tamamlanan köy terminalinin açılış töreni yapıldı. Niğde'nin çevre ilçe, köy ve kasabalarına uzun yıllar hizmet edecek köy terminalinin tamamlanmasının yanı sıra çevresi de asfaltlanarak halkın kullanımı için güvenli ve konforlu bir hale getirildi. Açılış töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldiklerinden bu zamana kadar ulaşım noktasında yeni yatırımlar yaptıklarını ve şehrin çehresini değiştirdiklerini söyledi. Özdemir, yaptığı açıklamada; "Bugün burada büyük bir heyecanla temelini attığımız bu eserin açılışını yapmanın sevinci içindeyiz. Bize bu eseri yapmayı nasip ettiği için yüce Allah'a hamdolsun. Söz verdiğimiz icraatları tek tek yapıyor ve açılışlarını gerçekleştirmek için tüm çaba ve gayretimizle çalışıyoruz. Biz Niğde Belediyesi olarak hizmetlerimizi köy kasaba ayırt etmeden tüm vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştiriyoruz. Biz bu şehre layık olduğu hizmeti yapmak için çalışıyoruz. Bugün burada halkımızın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan köy garajının yerine; daha modern, daha konforlu ve daha güvenli bir köy terminalini şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Yeni köy terminalinin tüm hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Açılış törenine Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Muhsin Kar, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, MHP İl Başkanı Cumali İnce, MHP MYK üyesi Emrullah Türe ve kurum müdürleri katıldı.

Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı
Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı
Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı
Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı
Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı
Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı
Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı
Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Emrah Özdemir, AK Parti, Niğde, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi! Babasından sonra 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtulamadı 16:40 Gürültü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi! Babasından sonra 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtulamadı Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu 16:34 Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak 16:24 Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti 15:42 İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu 15:36 Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı 14:33 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada 14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor 12:45 Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor

Son Dakika Haberleri
16:42 Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar
16:36 "Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü
16:33 Devlet hastanesinde sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
16:26 Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu
16:23 Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
15:59 Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez
15:40 Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı
15:35 Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu
15:32 26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık
14:40 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi
Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar         
16:42
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu Kız arkadaşı için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu         
16:26
Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez         
16:00
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi         
14:46
ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak         
14:12
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum         
13:05
10 gün önce 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu         
12:18
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 16:49:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement