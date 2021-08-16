Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete Açıldı - Son Dakika

Niğde'ye Yakışır Köy Terminali Törenle Hizmete AçıldıBüyük bir heyecanla temeli atılan ve kısa bir süre içinde yapımı hızla tamamlanan köy terminalinin açılış töreni yapıldı. Niğde'nin çevre ilçe, köy ve kasabalarına uzun yıllar hizmet edecek köy terminalinin tamamlanmasının yanı sıra çevresi de asfaltlanarak halkın kullanımı için güvenli ve konforlu bir hale getirildi. Açılış töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldiklerinden bu zamana kadar ulaşım noktasında yeni yatırımlar yaptıklarını ve şehrin çehresini değiştirdiklerini söyledi. Özdemir, yaptığı açıklamada; "Bugün burada büyük bir heyecanla temelini attığımız bu eserin açılışını yapmanın sevinci içindeyiz. Bize bu eseri yapmayı nasip ettiği için yüce Allah'a hamdolsun. Söz verdiğimiz icraatları tek tek yapıyor ve açılışlarını gerçekleştirmek için tüm çaba ve gayretimizle çalışıyoruz. Biz Niğde Belediyesi olarak hizmetlerimizi köy kasaba ayırt etmeden tüm vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştiriyoruz. Biz bu şehre layık olduğu hizmeti yapmak için çalışıyoruz. Bugün burada halkımızın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan köy garajının yerine; daha modern, daha konforlu ve daha güvenli bir köy terminalini şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Yeni köy terminalinin tüm hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Açılış törenine Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Muhsin Kar, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, MHP İl Başkanı Cumali İnce, MHP MYK üyesi Emrullah Türe ve kurum müdürleri katıldı.