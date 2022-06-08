Niğde'deki yurtlarda çeşitli kurslar açtıklarını belirten Ötgünlü, "Niğde'mizde bulunan 9 yurdumuzda öğrencilerimizden isteyenler bu kurslara katıldı. Sene sonu itibarıyla bu sergimizi gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca yurtlarımızda bulunan öğrencilerimiz yağlı boya, rölyef, taş baskı, ebru, ahşap oyma, takı tasarımı, bebek yapımı gibi birçok alanda kursa katıldı. Öğrencilerimiz el emeği göz nuru ürünlerini sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

gençlik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de 'KYK Kültür Sanat Sokağı' sergisi açıldı - Son Dakika

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