Niğde'de Okul Öncesi Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi Açıldı

Niğde'de "KOP Okuyorum Projesi" kapsamında KOP Okul Öncesi Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi hizmete girdi.

Niğde'de "KOP Okuyorum Projesi" kapsamında KOP Okul Öncesi Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi hizmete girdi.



İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki kullanılmayan binaya yapılan merkezin açılışına, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Yaşar, yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanan merkezde, okul öncesi öğrencilerinin kitap sevgisini, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin geliştirileceğini söyledi.



Merkezin aynı zamanda okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturacağını belirten Yaşar, "Daha önce atıl durumda bulunan bu alan, iç ve dış cephe onarımları gerçekleştirerek 121 bin 600 lira bütçe ile ilimize kazandırıldı. İl merkezimizdeki okul öncesi öğrencilerimiz ve okul öncesi çağındaki tüm çocuklarımızın ziyaretlerine açık olan merkezimizde görsel ve sesli hikayeler, boyama etkinlikleri kukla köşesi yer alıyor." ifadelerini kullandı.



Vali Şimşek de kütüphane sayesinde öğrencilerin artık kitaplara daha da yakın olabileceğini aktararak, "Umut ediyorum ki bu kütüphanelerin sayısı ilimizde artar. İnşallah bu kütüphaneler sayesinde çocuklarımız kitap sevgisiyle dolu olarak kitap okuma alışkanlığını edinen nesiller olarak yetişir. Unutmayalım ki her açılan kütüphane, kapanan bir hapishane demektir." dedi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılışını yaptığı merkezi gezdi, minik öğrencilerin yaptığı kukla gösterisini izledi.

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