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Niğde'de "Okula Sporla Başlıyorum Projesi"

52 dakika önce

Niğde'de okula yeni başlayan öğrencilerin motivesi için "Okula Sporla Başlıyorum Projesi" hayata geçirildi.

Niğde'de

Niğde'de okula yeni başlayan öğrencilerin motivesi için "Okula Sporla Başlıyorum Projesi" hayata geçirildi.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor il müdürlükleri arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Cumhuriyet İlkokulunda, anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerini okula motive etmek için gençlik liderleri ve antrenörler eşiliğinde çeşitli oyunlar oynatıldı. Etkinliğe katılan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, yeni başlayan öğrencilerin okula alışma süreçlerinde yaşadıkları zorlukları en aza indirmek ve çocuklara okulların, spor salonlarının, gençlik merkezlerinin güvenilir ve doğru yerler olduğunu anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocuklara eğitsel oyunlar oynatarak okulu ve sporu sevmelerini amaçladıklarını anlatan Ötgünlü şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda çocuklarımız sporla kaynaşacak, eğlenceli ve hareketli vakit geçirecek. Gençlik liderlerimizin ve antrenörlerimizin seferber olarak yaptırdıkları bu faaliyetler sonucunda çocuklarımızın dijital oyun ve teknolojik bağımlılığını en aza indirmeyi de hedeflemekteyiz. Çocuklarımızın geleceğinin sporla iç içe olması için 7'den 70'e tüm halkımızı spor salonlarımıza ve gençlik merkezlerimize davet ediyor, okula yeni başlayan çocuklarımız başta olmak üzere yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ise projenin eğitim ve öğretim boyunca anaokulları ve 1. sınıflarda devam edeceğini aktardı.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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