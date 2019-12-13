Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

6 saat önce

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı, System.String[]

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Y.D. idaresindeki 51 AAJ 145 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Orhanlı beldesi girişinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Mesudiye Özcan, Kezban Demirbaş, Teyhan Kaplan, Rabia Dündaş, Ayfer Dündaş, Deniz Gezmiş Kahraman, Büşra Kahraman ve Neriman Kahraman yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde
Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak

Son Dakika Haberleri
17:44 Galatasaray Başkanı Cengiz - TFF, Kulüpler Birliği'nden gelecek yanıtı beklemeden karar aldı - Son Dakika
17:44 Aile dostunun şirketini üzerine aldı, 400 bin lira borçlandı - Son Dakika
17:44 Erzurum'da 20 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı - Son Dakika
17:41 Emekli öğretmen cinayeti sanığına beraat - Son Dakika
17:36 Başkan Kılıç, Erenler Güreş Takımını ağırladı - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:48:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]