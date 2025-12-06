İki kentte zehirlenme vakası! Çok sayıda kişi hastanelik oldu - Son Dakika
İki kentte zehirlenme vakası! Çok sayıda kişi hastanelik oldu
06.12.2025 23:22
Niğde'nin Edikli beldesinde bir işletmeden tavuk döner yiyen 7 çocuk, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Çocukların tedavi süreci tamamlanarak taburcu edilirken, olayla ilgili incelemeler başlatıldı. Kayseri'de ise akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen 30 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de tavuk döner yiyen 7 öğrenci rahatsızlandı. Kayseri'de ise akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen 30 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre dün meydana gelen olayda; merkeze bağlı Edikli beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden satın alınarak tüketilen döner sonrası 7 çocuk rahatsızlanarak Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne başvurdu.

7 ÇOCUK HASTANELİK OLDU

A.D. (11), M.A.D. (11), M.K. (12), Ç.İ. (12), Y.E.İ. (11), A.A. (14) ve A.B.A.'nın (10) gerekli tetkik ve tedavi süreçlerinin acil hekimleri tarafından hızla başlatıldığı, genel durumlarının iyi olduğu ve uygulanan tedavilerin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Niğde Valiliğince yapılan açıklamada; olayla ilgili adli mercilere gerekli bildirimin yapıldığı ve sürecin hukuki yönden de incelendiği ifade edildi. Ayrıca dönerin temin edildiği işletmelerle ilgili bilgilerin ilgili birimlerce toplandığı, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu işletmelerde numune alma, hijyen denetimi ve mevzuata uygunluk kontrollerinin başlatıldığı kaydedildi.

KAYSERİ'DE 30 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası'nda ise akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen 30 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

