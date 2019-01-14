Son Dakika Haberleri: Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

1 saat önce

NİĞDE merkezli 2 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
NİĞDE merkezli 2 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 31 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Niğde merkez, Karaatlı ve Dündarlı beldeleri ile Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda, 380 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 2 şarjör, 3 pompalı tüfek, tek kırma av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 boş şarjör ele geçirdi. 16 kişi gözaltına alınırken, firari 3 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:40 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz'de 4 İlde PKK'nın Kış Üslenmesine Yönelik Operasyon Başladı Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Giden Kız Çocuğu, Tuvalette Düşük Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 20:26:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]