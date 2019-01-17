Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı
33 dakika önce
Niğde'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Niğde
'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kaaratlı ve Dündarlı
beldeleri ile Adana
'da eş zaman düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7'si tutuklandı, 6'sına adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise serbest kaldı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:08 Kaynak: İHA
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