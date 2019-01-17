Son Dakika Haberleri: Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

33 dakika önce

Niğde'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kaaratlı ve Dündarlı beldeleri ile Adana'da eş zaman düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7'si tutuklandı, 6'sına adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise serbest kaldı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa
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