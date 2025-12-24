Niğde'de Yılbaşı Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Niğde'de Yılbaşı Güvenlik Toplantısı

Niğde\'de Yılbaşı Güvenlik Toplantısı
24.12.2025 14:21
Niğde'de yılbaşı güvenlik tedbirleri görüşüldü, koordinasyon ve denetimler vurgulandı.

Niğde'de yaklaşan yılbaşı dolayısıyla il genelinde alınacak güvenlik ve asayiş tedbirleri toplantıda değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Cahit Çelik başkanlığında yapılan Yılbaşı Tedbirleri Koordinasyon Toplantısında, yılbaşı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma, trafik, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler ele alındı.

Kurumlar arası koordinasyon, görev dağılımı ve uygulamada izlenecek yöntemler değerlendirilirken, muhtemel aksaklıkların önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Çelik vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için tüm kurumların sahada görev başında olacağını belirterek, denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

