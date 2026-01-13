Niğde'de Zincirleme Kaza: İki Ölü, İki Yaralı

NİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında İhsan O. (32) ve Tekin G. (30) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Göbeklidağ mevkisinde meydana geldi. Adana yönüne giden Rıza A. (50) yönetimindeki 34 BHR 049 plakalı otomobil, aynı yöne giden Erdal E.'nin (33) kullandığı 34 FID 235 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan Rıza A.'nın aracı, emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran Yusuf U.'nun (26) kullandığı 31 AHN 606 plakalı çekiciye bağlı 31 ARG 139 plakalı yarı römorka çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 34 FID 235 plakalı otomobilde bulunan İhsan O. ile Tekin G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Erdal E. ile Ahmet G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.