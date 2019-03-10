Son Dakika Haberleri: Niğde'deki Dolandırıcılık Operasyonu

Niğde'deki Dolandırıcılık Operasyonu

1 saat önce

Niğde'de farklı illerden aldıkları hizmet ve ürünlerin parasını ödemedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde'deki Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
Niğde'de farklı illerden aldıkları hizmet ve ürünlerin parasını ödemedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Konya'da peyzaj, çiçek, bitki, gübre alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan K.T. ve D.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler, Aksaray Sulh Ceza Hakimliğinin 2019/687 sayılı soruşturma dosyası kapsamında tekrar gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Dolandırıcılık", "Birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından tutuklandı.

Zanlılar, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:15 Kaynak: AA

Adana, Konya, Niğde, Güncel
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