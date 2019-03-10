Niğde'deki Dolandırıcılık Operasyonu
1 saat önce
Niğde'de farklı illerden aldıkları hizmet ve ürünlerin parasını ödemedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Niğde
'de farklı illerden aldıkları hizmet ve ürünlerin parasını ödemedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adana
, Bursa
, Yalova
, Kayseri
ve Konya
'da peyzaj, çiçek, bitki, gübre alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan K.T. ve D.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler, Aksaray
Sulh Ceza Hakimliğinin 2019/687 sayılı soruşturma dosyası kapsamında tekrar gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan zanlılar, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Dolandırıcılık", "Birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından tutuklandı.
Zanlılar, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince 1 Mart'ta gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:15 Kaynak: AA
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