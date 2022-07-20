Niğde'den kısa kısa

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 1-18 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda 34 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 116,75 gram metamfetamin, 85,27 gram esrar, 12,94 gram eroin, 36,18 gram bonzai ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde Valisi Koç'tan yaz Kur'an kurslarına ziyaret

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Valisi Mustafa Koç beraberindeki İl Müftüsü Osman Ayas ile Kendirli ve Fatih Sultan Mehmet Cami'lerindeki Kur'an kurslarını ziyaret ederek, eğitim gören çocuklarla sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim okutan Vali Koç, çocuklara yaz tatilini ve kursu iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.