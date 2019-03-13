Niğde Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtıp Dolandırdılar
32 dakika önce
Niğde'de kendilerini jandarma olarak tanıttıkları Ümmügülsüm (67) ve eşi Mustafa Ö.'nün (70) evindeki para, döviz ve altınlarını alan 4 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.
Niğde
'de kendilerini jandarma olarak tanıttıkları Ümmügülsüm (67) ve eşi Mustafa Ö.'nün (70) evindeki para, döviz ve altınlarını alan 4 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Ulukışla
ilçesi Emirler Köyü'nde yaşayan Ümmügülsüm ve eşi Mustafa Ö.'yü jandarma olduğunu söyleyen bir kişi telefonla arayarak suça karıştıkları gerekçesiyle evlerindeki para ve altınlar üzerinde inceleme yapmak için eve sivil ekip göndereceklerini, evden ayrılmamaları gerektiğini söyledi. Telefonu kapatan dolandırıcılar daha sonra otomobil ile karı kocanın evine gelerek, yaşlı çiftin 800 Euro, 9 bin lira ve 3 altını aldılar. Dolandırıcılar yaşlı çifti bankadaki paralarını da çekmeleri gerektiğini de söyleyerek onları bankaya gitmelerini isteyip, evden ayrıldı. Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu jandarmaya bildirdi. Niğde İl Jandarma
Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, yaşlı çifti, dolandırıcıların irtibatlarını kesmemesi için bankaya yönlendirip, ardından da güvenlik kameraları, araç takip sistemlerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi. Jandarma özel ekibi yaşlı çiftin evine giden yol ve ev çevresinde tedbir aldı. Bankadan çekilen paraları almak için yaşlı çiftin evinde geri gelen M.V.A., M.M.G., H.U.K. ve L.V. jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:30 Kaynak: DHA
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