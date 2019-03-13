Son Dakika Haberleri: Niğde Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtıp Dolandırdılar

Niğde Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtıp Dolandırdılar

32 dakika önce

Niğde'de kendilerini jandarma olarak tanıttıkları Ümmügülsüm (67) ve eşi Mustafa Ö.'nün (70) evindeki para, döviz ve altınlarını alan 4 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Niğde Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtıp Dolandırdılar, System.String[]
Niğde'de kendilerini jandarma olarak tanıttıkları Ümmügülsüm (67) ve eşi Mustafa Ö.'nün (70) evindeki para, döviz ve altınlarını alan 4 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Ulukışla ilçesi Emirler Köyü'nde yaşayan Ümmügülsüm ve eşi Mustafa Ö.'yü jandarma olduğunu söyleyen bir kişi telefonla arayarak suça karıştıkları gerekçesiyle evlerindeki para ve altınlar üzerinde inceleme yapmak için eve sivil ekip göndereceklerini, evden ayrılmamaları gerektiğini söyledi. Telefonu kapatan dolandırıcılar daha sonra otomobil ile karı kocanın evine gelerek, yaşlı çiftin 800 Euro, 9 bin lira ve 3 altını aldılar. Dolandırıcılar yaşlı çifti bankadaki paralarını da çekmeleri gerektiğini de söyleyerek onları bankaya gitmelerini isteyip, evden ayrıldı. Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu jandarmaya bildirdi. Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, yaşlı çifti, dolandırıcıların irtibatlarını kesmemesi için bankaya yönlendirip, ardından da güvenlik kameraları, araç takip sistemlerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi. Jandarma özel ekibi yaşlı çiftin evine giden yol ve ev çevresinde tedbir aldı. Bankadan çekilen paraları almak için yaşlı çiftin evinde geri gelen M.V.A., M.M.G., H.U.K. ve L.V. jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:30 Kaynak: DHA

Ulukışla, Niğde, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı

Son Dakika! Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var Yakınları, Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesini Teslim Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:02:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde Kendilerini Jandarma Olarak Tanıtıp Dolandırdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]