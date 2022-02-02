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Niğde Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Niğde Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

02.02.2022 15:20
Niğde Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Niğde Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, başkan seçildi.

Niğde Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, başkan seçildi.

Vali Yılmaz Şimşek, İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda yaptığı konuşmada, konseyin kente hayırlı olmasını diledi.

Şimşek, "Yaptığımız istişarelerde Kent Konseyi'nin il için ne kadar önemli olduğunu söyledik ve ilk etapta bu oluşumun tekrar ilimizde canlanması gerektiğini istişare ettik, bugün de olağan genel kurulunu gerçekleştiriyoruz. Kent Konseyi'ni ilimizde kurmuş olduk. İnanıyorum ki görev alacak arkadaşlarımız gayretle çalışacak ve ilimiz için güzel çalışmalar yapacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de uzun aradan sonra Kent Konseyi'ni tekrar kurduklarını anlattı.

Kent Konseyi'nin ilin bugünü ve yarını için proje ve çözüm önereceğini anlatan Özdemir, "Konsey, yerel yönetimler tarafından oluşturulması planlanan kent vizyonuna katkı sunan ve destek olan bir yapı. Kısacası ortak aklın buluşacağı bir platform. Bu kentin belediye başkanı olarak herkesin sesini çok önemsiyorum. Ama göremediklerimiz, eksiklerimiz ve farkına varamadıklarımız olabilir, Kent Konseyi de bu tamamlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başkanlık ve yürütme kurulu seçimi yapıldı. Kent Konseyi Başkanlığına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk seçildi.

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Yılmaz Şimşek, Kent Konseyi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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