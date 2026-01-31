Niğde Kültür Müdürü Görevden Alındı

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/39 sayılı kararla Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı. Elif Belkıs Baştürk, 4 Kasım 2023 tarihinde Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinden Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanmıştı.

Görevden alma kararının ardından Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne henüz yeni bir atama yapılmadı. Yeni atamanın ise yakın zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyor. - NİĞDE