Niğde Valisi Koç, muhtarlarla bir araya geldi

Niğde Valisi Mustafa Koç, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonundaki programda, eğitim, elektrik, sağlık, altyapı, içme suyu, ulaşım gibi konular görüşüldü.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının köylerde yaşayan vatandaşların refahını artıracak güzel hizmetler sunmak olduğunu belirtti.

İletilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını aktaran Koç, "Sorunları yerinde tespit edip ivedilikle çözüme kavuşturulmasıyla ilgili ilçe, belde ve köyleri ziyaret ederek muhtarları ve vatandaşları dinliyoruz. Her ay düzenli toplantılar düzenleyerek vatandaşların sorun ve taleplerini alıyoruz. Muhtarlarımız sorunları iletmekle, bizler de bu sorunları imkanlar dahilinde çözmekle mükellefiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kurum müdürleri ve merkeze bağlı köy muhtarları katıldı.