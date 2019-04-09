Niğde'ye Şehit Acısı Düştü
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SURİYE'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın (23), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:28 Kaynak: DHA
SURİYE'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın (23), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Suriye
'nin Azez
ve Afrin
bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı gerçekleşti. 1 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın, Gaziantep
'teki hastaneye kaldırıldı. 10 gündür tedavi altında olan Sayın, bugün şehit oldu. Nişanlı oluduğu belirtilen şehidin cenazesinin, yarın Gaziantep'te yapılacak törenin ardından Niğde'ye getirileceği ve Orhanlı
kasabasında toprağa verileği bildirildi. - Niğde
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