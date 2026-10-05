Niğde'deki düğünde dikkat çeken görüntüler: Müzisyenlere para yağdırdılar

Niğde'deki düğünde dikkat çeken görüntüler: Müzisyenlere para yağdırdılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde’de bir düğünde davetliler, sahne alan müzisyenlere para saçtı. Şarkılar eşliğinde havaya atılan banknotlar kısa sürede sahneyi ve müzisyenlerin bulunduğu alanı kaplarken, bazı davetliler yere düşen paraları toplamak için harekete geçti.
Niğde’de bir düğünde çekilen görüntüler dikkat çekti. Düğün salonunda sahne alan müzisyenlerin çevresinde toplanan davetliler, müzik eşliğinde ellerindeki banknotları havaya saçtı.
SAHNE VE ZEMİN BANKNOTLARLA KAPLANDI
Görüntülerde davetlilerin peş peşe para saçtığı, saz çalan ve şarkı söyleyen müzisyenlerin bulunduğu alanın kısa sürede banknotlarla dolduğu görüldü. Müzisyenler performanslarına devam ederken bazı davetliler de yere saçılan paraları topladı.
PARALAR HAVADA UÇUŞTU
Düğündeki eğlence sırasında davetlilerin müzisyenlerin üzerine deste deste para atması renkli görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bu para saçma gösteriş mi?
Sizin düşünceleriniz neler ?