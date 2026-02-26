Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı - Son Dakika
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

26.02.2026 14:20  Güncelleme: 14:37
Ramazan programları ile tanınan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na son dönemde gençlerin sık kullandığı kelimelerden olan "'ghostlamak" sorusu soruldu. Soruda geçen "ghostlamak" kelimesini bir kaç tekrarda anlayan Hatipoğlu, "Gençlerin dilinde bir kelime bu. Kendimizi de ilim sahibi yapıyoruz böylece" dedi.

Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında hem iftar hem de sahur programlarıyla izleyici karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen sorular gündem olmaya devam ediyor. Son sahur programında sorulan bir soru ise stüdyoda kısa süreli şaşkınlık yaşanmasına neden oldu.

DUYGUĞU KELİMEYE ANLAMLANDIRAMADI

Canlı yayına katılan genç bir izleyici, "Bir arkadaşım, hep yardım ettiğim biri. Benim ona ihtiyacım olunca beni bir anda ghostladı. Bunun günahı nedir?" diye sordu. Hatipoğlu ise "Ne yaptı? Ne demekmiş o?" diyerek kelimeyi anlamadığını belirtti ve soruyu tekrar ettirdi.

"YENİ BİR KEİLME ÖĞRENMİŞ OLDUK"

Genç izleyicinin "Bir anda aramalarıma cevap vermedi" sözleri üzerine Hatipoğlu, "Seni yok saydı. Seni sıfırladı yani. Çok yanlış yapmış. Ona ghostlamamı diyorlar?" ifadelerini kullandı. Yeni kelimeyi öğrenmiş olduğunu belirten Hatipoğlu, "Ghostlamayı anladık bugün. Gençlerin dilinde bir kelime bu. Kendimizi de ilim sahibi yapıyoruz böylece. Senin arkadaşın değilmiş o. İyi dönemlerinde senden istifade etmeye çalışmış. Senin temiz yüreğini kullanmış. Allah onu ıslah etsin. Dost ve arkadaş zor günde belli olur." dedi.

Nihat Hatipoğlu, Sosyal Medya, Televizyon, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

