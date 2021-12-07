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Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a cevap - Son Dakika

Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a cevap

07.12.2021 16:32
Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın söylemlerine cevap verdi. Elmas'ın defalarca yaptığı kabul edilemez iddialar üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu belirten Özdemir, "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız" ifadelerine yer verdi.

Nihat Özdemir, açıklamasının tamamında şu cümlelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın çeşitli kerelerde, şahsım, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve Federasyonumuzla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunması, kabul edilmesi imkansız olan bu iddiaların kamuoyunda yer alması nedeniyle bir açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, 98 yıllık köklü bir tarihe sahip milli bir kurumdur.

TFF Yönetim Kurulu'nun üyeleri; değerli, saygın ve önemli insanlardır.

Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız.

Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır.

Ayrıca; Federasyonumuz, yoğun bir şekilde Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Türk Futbol Hakemlik Sistemi, Yayın İhalesi, TBMM nezdinde devam eden Yeni Spor Kulüpleri Yasası, Korsan Yayınların Engellenmesi gibi birçok ortak çalışmayı dayanışma içerisinde yürütmektedir.

Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur.

Başkanlarımızdan, yöneticilerimizden beklentim bu sorumlulukla ve sağduyuyla hareket etmeleridir.

Bu vesileyle; Avrupa kupalarında mücadele edecek bütün takımlarımıza başarılar diler, ülke puanına katkıda bulunmalarını temenni ederim."

(İHA)

Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a cevap
Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a cevap

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Burak Elmas, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a cevap - Son Dakika


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