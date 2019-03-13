Nijer'de Boko Haram Operasyonu

Nijer
'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde düzenlenen operasyonda Boko Haram
mensubu 33 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Nijer ordusu Diffa bölgesinde yer alan Çad
Gölü yakınlarında 9 Mart'ta "tarama operasyonu" başlattı. Operasyonda 4 günde 33 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Boko Haram'ın geçen hafta Diffa'daki Gueskerou beldesinde yer alan jandarma noktasına düzenlediği saldırıda 7 asker hayatını kaybetmiş, 20'si de yaralanmıştı.
Ülkenin Nijerya
ile sınırında yer alan Diffa bölgesinde, 2015'ten bu yana sıklıkla Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalınıyor.
Sivil toplum kuruluşlarının hükümetten bölgedeki olağanüstü hal uygulamalarını gevşetmesi isteği üzerine, balıkçılık ve baharat üretimi yasağının kalkmasıyla bölgedeki saldırıların sayısı arttı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.