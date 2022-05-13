Nijer Maarif Okulunda "Ulusal Kadınlar Günü" programı - Son Dakika
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Nijer Maarif Okulunda "Ulusal Kadınlar Günü" programı

13.05.2022 01:34
Nijer Maarif Okulunda "Ulusal Kadınlar Günü" programı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Türkiye-Nijer Dostluk Okullarında "Ulusal Kadınlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Türkiye-Nijer Dostluk Okullarında "Ulusal Kadınlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, (TMV) Nijer Temsilcisi Dursun Sarı, Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesindeki kadın doktor ve hemşireler ile Türkiye-Nijer Dostluk Okullarında görevli kadın personel katıldı.

Büyükelçi Arı, burada yaptığı açıklamada, Nijer ile iş birliğinde kadınların rolüne özel önem veren Türkiye'nin, ülkelerinin kalkınmasına olan bağlılığından dolayı Nijerli kadınları tebrik ettiğini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) faaliyet ve projelerinde daima Nijerli kadınların gücüne şahit olunduğuna dikkati çeken Büyükelçi Arı, TİKA'nın kadınların iş yaşamına katılması için birçok projeye imza attığını da anımsattı.

Büyükelçi Arı, Niamey Büyükelçiliğinin de kadın-erkek eşitliğine çok önem verdiğini ve ülkedeki Türk sivil toplum örgütlerine de kırsaldaki kadınların ihtiyaçlarına öncelik vermeleri tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

Başkent Niamey'de kadınların 13 Mayıs 1991'de siyasi hakları için sokağa çıkması sonrası her yıl 13 Mayıs Nijer Ulusal Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.

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Kadınlar Günü, Büyükelçi, Türkiye, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijer Maarif Okulunda 'Ulusal Kadınlar Günü' programı - Son Dakika


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