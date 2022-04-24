Nijerya, 3 yıl aradan sonra kara sınırlarını yeniden açtı - Son Dakika
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Nijerya, 3 yıl aradan sonra kara sınırlarını yeniden açtı

24.04.2022 16:57
Nijerya, 3 yıl aradan sonra kara sınırlarını yeniden açtı

Batı Afrika ülkesi Nijerya, gümrük kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uzun süredir kapattığı kara sınırlarını ekonomik sıkıntı nedeniyle yeniden açtı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya, gümrük kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uzun süredir kapattığı kara sınırlarını ekonomik sıkıntı nedeniyle yeniden açtı.

Nijerya Gümrük Servisinden yapılan açıklamada, 3 yıl önce kapatılan ülkenin kara sınırlarının yeniden açılmasının Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından onaylandığı belirtildi.

Bundan sonra sınır geçişlerinin serbest olacağı ifade edilen açıklamada, ülkede pirinç gibi ürünlerin ithalatına getirilen kısıtlamaların devam edeceği bilgisine yer verildi.

Nijerya, 2019'da ülkede gümrük kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele etmek için tüm kara sınırlarını kapatmıştı.

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Muhammed Buhari, Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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