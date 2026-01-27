Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, " (Türkiye ile) Birlikte çalışmaya, birlikte refah kurmaya hazır olduğumuzu gördük." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Nijerya adına Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu söyleyen Tinubu, "İşbirliği yapmaya hazır olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Tinubu, her iki ülke için önemli hususları ele aldıklarına işaret ederek, "Ticaret, çifte vergilendirmenin önlenmesi, birtakım engellerin ortadan kaldırılması, bütün bunları konuştuk. Birlikte çalışmaya, birlikte refah kurmaya hazır olduğumuzu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke halklarına faydalı olacak, bilhassa ekonomik faaliyetleri ele aldıklarını vurgulayan Tinubu, "Özellikle de Afrika kıtasının istikrarına, barışına yapılabilecek katkılardan bahsettik. Kıtanın kalbinde yer alan bir ülkeyiz biz Nijerya olarak. Etrafında zorluklar, sınamalar, istikrarsızlıklar olan bir ülkeyiz." diye konuştu.

Tinubu, terörle mücadele konusunun da görüşüldüğünün altını çizerek, "İstikrarsızlaştırma, haydutluk faaliyetleri bizim coğrafyamızda rastladığımız, etrafımızda gördüğümüz, korku salan faaliyetler. Bunları konuştuk. Bunları aşabilmek için bir arada çalışabileceğimizi ortaya koyduk. Bunun için size teşekkür ediyorum değerli kardeşim." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve özgürlüğe olan taahhüdün ortaya konulduğunu belirten Tinubu, "Somali ile ilgili yaptığınız yorumları not aldık. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Demokrasi, özgürlükler ve refah konusundaki faaliyetlerdeki taahhüdümüz konusunda bana tam olarak güvenebileceğinizi bir kez daha ifade etmek istiyor, teşekkür ediyorum." dedi.