Dünya

Nijerya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

26.01.2026 15:19
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 27 Ocak Salı günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanmaktadır. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca, ziyaret marjında Cumhurbaşkanı Tinubu'nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile savunma sanayi toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

