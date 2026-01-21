Nijerya'da 62 Rehine Kurtarıldı - Son Dakika
Nijerya'da 62 Rehine Kurtarıldı

21.01.2026 17:16
Zamfara'da düzenlenen operasyonla 62 rehine kurtarıldı, aileleriyle bir araya getirilecek.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete tarafından rehin alınan 62 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya Ordu Sözcüsü Olaniyi Osoba, yaptığı açıklamada, ihbar üzerinde Zamfara eyaletindeki Munhaye ormanında silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Osoba, operasyonda aralarında kız çocukların da bulunduğu 62 rehinenin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan rehinelerin güvenli bir şekilde tutulduğunu bildiren Osoba, aileleriyle yeniden bir araya getirilmeleri için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Osoba, Kebbi eyaletinde düzenlenen ayrı bir operasyonda ise 2 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Nijerya'da kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Suç, Son Dakika

