Nijerya'da Boko Haram 14 çiftçi öldürdü - Son Dakika

Nijerya'da Boko Haram 14 çiftçi öldürdü

14.10.2020 00:13
Nijerya'da Boko Haram 14 çiftçi öldürdü, System.String[]

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 14 çiftçi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 14 çiftçi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün eyaletin Maiduguri kentine 14 kilometre uzaklıktaki Ngwom köyünde tarlada çalışan 15 çiftçinin Boko Haram'ın saldırına uğradı.

Saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Çiftçi, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram 14 çiftçi öldürdü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek Ankara'yı ayaklandıran darbe iması! AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine tepki yağıyor iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Son dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı
Servetlerine servet kattılar! ABD'de koronavirüs salgını milyarderlere yaradı Servetlerine servet kattılar! ABD'de koronavirüs salgını milyarderlere yaradı         
00:06
AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten ilk tepki: Vesayet özlemi çekenler var AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten ilk tepki: Vesayet özlemi çekenler var         
23:49
Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler         
23:05
Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı         
22:35
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 00:25:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da Boko Haram 14 çiftçi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei