Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Boko Haram Operasyonu

Nijerya'da Boko Haram Operasyonu

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya'da Boko Haram Operasyonu, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya ordusu Basın Sözcü Yardımcısı Ado Isa, yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Madagali bölgesinde Boko Haram'a operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 11 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda militanın da yaralı kaçtığını ifade eden Isa, örgüte ait mühimmatların ele geçirildiğini kaydetti.

Isa, operasyonda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını aktararak, yaralının tedavi altına alındığını bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:59 Kaynak: AA

Nijerya, Boko Haram, Güncel
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