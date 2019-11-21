Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 11 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Avcılar Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Adamawa eyaletine bağlı Gombi ve Song bölgelerine deve ile gelen örgüt üyeleri avcılara silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 avcı yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Öte yandan, Adamawa Polis Eyaleti Sözcüsü Suleiman Nguroje, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.