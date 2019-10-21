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Nijerya'da Boko Haram saldırısında 6 asker öldü

53 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 6 asker öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre örgüt, Borno eyaletindeki Jakana-Mainok kara yolundaki Lamba askeri kontrol noktasına silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 6 asker yaşamını yitirirken, ardından ordu ile örgütün üyeleri arasında çıkan çatışmada 8 terörist öldürüldü.

Nijerya ordusundan olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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