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Nijerya'da çocuk felci virüsü yeniden ortaya çıktı - Son Dakika

Nijerya'da çocuk felci virüsü yeniden ortaya çıktı

14.01.2022 15:25
Nijerya'da çocuk felci virüsü yeniden ortaya çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çocuk felci virüsünün (poliovirüs) yeniden tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çocuk felci virüsünün (poliovirüs) yeniden tespit edildiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 27 eyalette poliovirüs tespit edildiğini belirtti.

Shuaib, şu ana kadar 395 kişide virüsün tespit edildiğini kaydetti.

Bu durumun ülke için endişe verici olduğuna işaret eden Shuaib, ülke genelinde virüse karşı aşı kampanyası başlatıldığını aktardı.

Afrika'da Nijerya'dan başka Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da çocuk felci virüsü yeniden ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da çocuk felci virüsü yeniden ortaya çıktı - Son Dakika
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