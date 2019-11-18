Son Dakika Haberleri: Nijerya'da evi koruması için beslenen aslan hayvanat bahçesine götürüldü
BBC
Son Dakika Dünya Nijerya'da evi koruması için beslenen aslan hayvanat bahçesine götürüldü - Son Dakika Dünya

Nijerya'da evi koruması için beslenen aslan hayvanat bahçesine götürüldü

6 saat önce

Nijerya'nın Lagos kentinde, bir evi koruması için tutulduğu belirtilen bir aslan yetkililer tarafından sahibinin elinden alınıp, bir hayvanat bahçesine götürüldü.

Nijerya'da evi koruması için beslenen aslan hayvanat bahçesine götürüldü, System.String[]

Nijerya'nın Lagos kentinde, bir evi koruması için tutulduğu belirtilen bir aslan yetkililer tarafından sahibinin elinden alınıp, bir hayvanat bahçesine götürüldü.

İki yaşındaki aslanın, görevliler tarafından bir okulun tam karşısındaki evde bulunduğu belirtildi.

Sakinleştirici iğne yapılarak yakalanan aslan, bir hayvanat bahçesine götürüldü.

Hayvanın sahibine de polise teslim olması, aksi takdirde tutuklanacağı bildirildi.

Görevlilerin aslanı, çevrede yaşayanların çevre bakanlığına yaptığı ihbarla buldukları kaydedildi.

BBC'nin Lagos Muhabiri Damilalo Oduolowu, aslanın tutulduğu evin tam karşısında bir kreş ve bir ilkokul bulunduğunu söylüyor.

Okul yönetimi, çocukların güvenliğinden kaygı duyduklarını açıklarken, aslanın eve iki ay önce getirildiği sanılıyor.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:05 
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