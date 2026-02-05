Nijerya'da Kaçırılan 166 Kişi Kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 18 Ocak'ta bir kiliseye düzenlenen saldırıda kaçırılan 166 kişinin tamamının kurtulduğu bildirildi.

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kaduna Başkanı John Hayab, yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta eyaletin Kurmi Wali köyündeki iki kiliseye düzenlenen saldırılar sırasında kaçırılan 166 kişinin tamamının serbest kaldığını belirtti.

Hayab, fidye ödenip ödenmediği ya da serbest bırakılmanın nasıl sağlandığı konusunda ayrıntı vermeksizin, kaçırılan kişilerin tamamının köylerine geri döndüğünü ifade etti.

Öte yandan Nijerya hükümeti, konuya ilişkin halen herhangi bir açıklama yapmadı.

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kajuru Başkanı Enoch Kaura, 18 Ocak'ta Kaduna eyaletinin Kajuru yerel yönetim birimine bağlı Kurmin Wali köyünde silahlı kişilerce bir kiliseye saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Nijerya polisi de 21 Ocak'ta, saldırıda çok sayıda kişinin kaçırıldığını doğrulamıştı.