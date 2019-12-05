Son Dakika Haberleri: Nijerya'da korsanlar Yunan tankerine saldırdı: 1'i Türk 19 mürettebat kaçırıldı
Son Dakika Dünya Nijerya'da korsanlar Yunan tankerine saldırdı: 1'i Türk 19 mürettebat kaçırıldı - Son Dakika Dünya

Nijerya'da korsanlar Yunan tankerine saldırdı: 1'i Türk 19 mürettebat kaçırıldı

6 saat önce

Ham petrol taşıyan Yunan tankeri Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı.

Nijerya'da korsanlar Yunan tankerine saldırdı: 1'i Türk 19 mürettebat kaçırıldı, System.String[]

Ham petrol taşıyan Yunan tankeri Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Tankerdeki 19 mürettebatın kaçırıldığı belirtildi.

Ham petrol taşıyan tanker, 3 Aralık'ta Nijerya'nın Bonny Adası'na 77 deniz mili açıklıkta saldırıya uğradı. Tankerdeki 18'i Hintli, 1'i Türk 19 mürettebatın kaçırıldığı ve diğer 7 mürettebatın da tankerde kaldığı belirtildi.

Saldırıda tankerin hasar almadığı belirtilirken, tankerin Hong Kong bandıralı 'Nave Constellation' olduğu ve Yunan deniz nakliyat şirketi Navios Tankers Management'e ait olduğu bildirildi.

Tankerin güvenli bir yere çekildiği ve kaçırılan mürettebatın kurtarılması için çalışmaların yapıldığı duyuruldu.


Nijerya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
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