Nijerya'da Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 32 milyonu geçti - Son Dakika
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Nijerya'da Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 32 milyonu geçti

05.04.2022 17:42
Nijerya'da Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 32 milyonu geçti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılanan kişi sayısı 32 milyonu geçti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılanan kişi sayısı 32 milyonu geçti.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra 36 eyalette Kovid-19'a karşı aşı kampanyalarının devam ettiğini belirtti.

Ülkede şimdiye kadar 32 milyonu aşkın kişinin Oxford/ AstraZeneca, Moderna, Pfizer ve Johnson and Johnson aşısı olduğunu kaydeden Shuaib, "Bu rakam, birinci ve ikinci dozları alanların yanı sıra takviye aşısı olanları da içeriyor." dedi.

Shuaib, vatandaşların büyük kısmının aşı olmadığına işaret ederek, salgının devam ettiğine dikkati çekti.

Nijerya'da 2 Nisan'dan bu yana hiçbir Kovid-19 vakası kayıtlara geçmezken, bu sürede salgınla ilgili ölüm yaşanmadı.

Geçen hafta maske takma zorunluluğunu kaldıran hükümet, dün itibarıyla aşıları tamamlanmayan kişilerin test sonucu göstermeden Nijerya'ya giriş yapabileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, salgının başından bu yana 255 bin 468 kişi virüse yakalandı, bunlardan 249 bin 612'si sağlığına kavuştu, 3 bin 143 kişi ise yaşamını yitirdi.

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Nijerya'da 3 gündür Kovid-19 vakası kaydedilmedi Nijerya'da 3 gündür Kovid-19 vakası kaydedilmedi

AstraZeneca, Batı Afrika, Nijerya, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 32 milyonu geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 32 milyonu geçti - Son Dakika
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