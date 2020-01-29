Nijerya'da Lassa ateşi salgını için acil durum: Yılbaşından bu yana 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Nijerya'da Lassa ateşi salgını için acil durum: Yılbaşından bu yana 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Nijerya'da Lassa ateşi salgını için acil durum: Yılbaşından bu yana 41 kişi hayatını kaybetti

13 dakika önce

Nijerya'da geçen yıl 170, bu yılsa en az 41 kişinin hayatına mal olan Lassa ateşi salgını nedeniyle ''acil durum'' ilan edildi. Ülkede 19 eyalette 258 vaka tespit edilmesiyle sağlık kurumları alarma geçti.

Nijerya'da Lassa ateşi salgını için acil durum: Yılbaşından bu yana 41 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Nijerya hükümeti, hayvanlardan insanlara geçen ve bu yıl en az 41 kişinin hayatına mal olan Lassa ateşi salgını nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etti.


Ocak ayı başından beri ülkenin 19 eyaletinde 258 vaka tespit edildi. Yaklaşık yarım asır önce ortaya çıkan hastalık geçtiğimiz yıl 170 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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Nijerya, Lassa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:47 
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