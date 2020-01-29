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Nijerya'da Lassa ateşi salgını için acil durum: Yılbaşından bu yana 41 kişi hayatını kaybetti
13 dakika önce
Nijerya'da geçen yıl 170, bu yılsa en az 41 kişinin hayatına mal olan Lassa ateşi salgını nedeniyle ''acil durum'' ilan edildi. Ülkede 19 eyalette 258 vaka tespit edilmesiyle sağlık kurumları alarma geçti.
Nijerya hükümeti, hayvanlardan insanlara geçen ve bu yıl en az 41 kişinin hayatına mal olan Lassa ateşi salgını nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etti.
Ocak ayı başından beri ülkenin 19 eyaletinde 258 vaka tespit edildi. Yaklaşık yarım asır önce ortaya çıkan hastalık geçtiğimiz yıl 170 kişinin ölümüne neden olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:47
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