Nijerya'da polis şiddetine karşı gösteri düzenleyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale - Son Dakika
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Nijerya'da polis şiddetine karşı gösteri düzenleyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale

20.10.2022 15:50
Nijerya'da polis şiddetine karşı gösteri düzenleyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale

Nijerya'da 2020'de polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi (SARS) tarafından bir kişinin öldürülmesinin ardından düzenlenen protestoların yıl dönümünde göstericilere müdahale edildi.

Nijerya'da 2020'de polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi (SARS) tarafından bir kişinin öldürülmesinin ardından düzenlenen protestoların yıl dönümünde göstericilere müdahale edildi.

SARS'a tepkileri nedeniyle ülkenin ticaret merkezi Lagos'ta yapılan gösterilere katılanlara göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis bazı göstericileri de gözaltına aldı.

Nijerya'da devrim çağrısında bulunan aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore, yaptığı açıklamada, 2020'deki protestolarda hayatını kaybedenleri anmak için barışçıl gösteri düzenlemek istediklerini belirtti.

Sowore, polisin protesto alanına baskın düzenleyene dek gösterilerin olaysız geçtiğini ifade etti.

Ülke genelinde 2020'de yapılan gösteriler

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim 2020'de bir gencin SARS polis birimince öldürülmesi üzerine sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla başlatılan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Protestolarda en az 90 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmış ve 40'tan fazla kişi tutuklanmıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da polis şiddetine karşı gösteri düzenleyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale - Son Dakika
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