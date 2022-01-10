Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle Zamfara eyaletine asker takviyesi - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde 200'den fazla sivilin öldürülmesinin ardından bölgeye asker takviyesi kararı aldı.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhari, Zamfara eyaletinde 200'den fazla sivilin öldürülmesini kınadı.
Saldırının ardından eyalete asker takviyesi kararı alan Buhari, faillerin derhal bulunmasını talimatını verdi.
Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasakladı.
Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi evini terk etmişti.
Kaynak: AA
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