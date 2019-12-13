Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı - Son Dakika

Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı

7 saat önce

Nijerya'da noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı, System.String[]

Nijerya'da noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Enugu Eyalet Emniyet Müdürü Ebere Amaraizu, terör faaliyetlerinin sık gerçekleştiği bazı eyaletlerde noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ile piroteknik ürünlerin kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

Bölge sakinlerinin güvenliği için böyle bir karar aldıklarını ifade eden Amaraizu, halka kutlamalar sürecinde patlayıcı maddelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Amaraizu, havai fişek üreten veya satışını yapan kişilerin terör suçlamasıyla yargılanacağını kaydetti.

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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