Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı - Son Dakika

Nijerya'da noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Enugu Eyalet Emniyet Müdürü Ebere Amaraizu, terör faaliyetlerinin sık gerçekleştiği bazı eyaletlerde noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ile piroteknik ürünlerin kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

Bölge sakinlerinin güvenliği için böyle bir karar aldıklarını ifade eden Amaraizu, halka kutlamalar sürecinde patlayıcı maddelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Amaraizu, havai fişek üreten veya satışını yapan kişilerin terör suçlamasıyla yargılanacağını kaydetti.