Nijerya'da yurt dışında çalıştırılmak üzere kaçırılan 65 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Kano eyaletinde yurt dışında çalıştırılmak üzere kaçırılan 65 kişinin, insan kaçakçılarının elinden kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya İnsan Kaçakçılığı Ulusal Ajansı (NAPTIP) Kano Eyalet Koordinatörü Abdullahi Babale, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki kaçakçılara karşı düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Babale, operasyonlarda, yurt dışında çalıştırılmak üzere kaçırılan 17 erkek ve 48 kadının kurtarıldığını kaydetti.

Kaçırılanların Libya üzerinden İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine götürüleceği ve oralarda zorla çalıştırılacağı açıklandı.

Yaklaşık 206 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaçakçılar ise bu durumdan faydalanarak insanları kaçırıp yurt dışında çalışmaya zorluyor.