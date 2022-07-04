Nijerya'daki maden alanındaki saldırıda ölü sayısı 48'e çıktı - Son Dakika
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Nijerya'daki maden alanındaki saldırıda ölü sayısı 48'e çıktı

04.07.2022 12:21
Nijerya'daki maden alanındaki saldırıda ölü sayısı 48'e çıktı

Nijerya'nın Niger eyaletinde 29 Haziran'da bir maden alanında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde 29 Haziran'da bir maden alanında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijer Eyaletinin Endişeli Shiroro Gençleri Başkanı Sani Kokki, yaptığı açıklamada, Shiroro bölgesindeki saldırının ardından bölge sakinlerince daha fazla güvenlik görevlisinin cesedinin bulunduğunu belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e çıktığını kaydeden Kokki, silahlı kişilerin 34 asker, 8 polis ve 6 sivili öldürdüğünü iddia etti.

Niger eyaletinde motosikletli silahlı kişilerin 29 Haziran'da Shiroro'da düzenlediği silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetmiş, 4 Çinli kaçırılmıştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Nijer, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'daki maden alanındaki saldırıda ölü sayısı 48'e çıktı - Son Dakika
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