Ulusal basındaki haberlere göre, Nijer Eyaletinin Endişeli Shiroro Gençleri Başkanı Sani Kokki, yaptığı açıklamada, Shiroro bölgesindeki saldırının ardından bölge sakinlerince daha fazla güvenlik görevlisinin cesedinin bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Nijerya, Nijer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'daki maden alanındaki saldırıda ölü sayısı 48'e çıktı - Son Dakika

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