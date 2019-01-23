Son Dakika Haberleri: Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den Adil Seçim Sözü

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den Adil Seçim Sözü

16 dakika önce

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede 16 Şubat'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminin adil koşullarda gerçekleştirileceği sözünü verdi.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den Adil Seçim Sözü, System.String[]
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede 16 Şubat'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminin adil koşullarda gerçekleştirileceği sözünü verdi.

Buhari, başkent Abuja'daki makamında Avrupa Parlamentosu üyesi Maria Arena'nın önderlik ettiği Avrupa Birliği (AB) Gözlemci Misyonu'nu kabul etti.

Buhari, burada yaptığı açıklamada, Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Kurulu (INEC) Başkanı Prof. Mahmud Yakubu'nun Danıştaya verdiği brifingi dinlediğini ifade ederek, "Brifingden mutlu oldum ve etkilendim. Ülkede demokrasinin sürmesi, seçimlerin adil koşullarda huzur içinde yapılabilmesi için INEC'e destek olma sözü veriyorum." dedi.

Buhari, Nijerya'daki 250'den fazla etnik ve dini gruptan da ülke çıkarları için "seferberlik" talep etti.

Ülkede 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Devlet Başkanı Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden (PDP) Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 84 milyon seçmen, ülke genelinde 120 bin farklı bölgede oy kullanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Nijerya, Muhammed Buhari, Güncel
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