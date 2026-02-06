Nijerya, İngiltere'ye 1949'dan Tazminat Ödetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya, İngiltere'ye 1949'dan Tazminat Ödetti

06.02.2026 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enugu mahkemesi, İngiliz hükümetine 1949'da öldürülen madencilerin ailelerine 420 milyon sterlin tazminat ödemesine karar verdi.

Nijerya'nın Enugu eyaletinde bir mahkeme, 1949 yılında İngiliz sömürge yönetimi tarafından öldürülen 21 kömür madencisinin ailelerine toplam 420 milyon sterlin tazminat ödenmesine hükmetti.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Enugu Eyaleti Yüksek Mahkemesi Yargıcı Anthony Onovo, 1949 yılında İngiliz sömürge yönetimi tarafından öldürülen 21 kömür madencisinin ailelerine toplam 420 milyon sterlin tazminat ödenmesine karar verdi.

Onovo, İngiliz hükümetinin her bir mağdur için 20'şer milyon sterlin olmak üzere toplam 420 milyon sterlin tazminat ödemesine, ayrıca ailelerden yazılı ve koşulsuz şekilde özür dilemesine hükmetti.

Olayın yaşam hakkının "hukuka aykırı ve yargısız infaz niteliğinde ihlali" olduğunu belirten Onovo, İngiliz sömürge yönetiminin doğrudan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Onovo, "Bu savunmasız madenciler daha iyi çalışma koşulları talep ediyordu. Herhangi bir şiddet eyleminde bulunmamış olmalarına rağmen vurularak öldürüldüler." diyerek, İngiliz hükümetinin tarihi adaletsizlik nedeniyle tazminat ödemekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Mahkeme, tazminatın karar tarihinden itibaren 90 gün içinde ödenmesine, ödeme tamamlanana kadar yıllık yüzde 10 oranında faiz uygulanmasına karar verdi.

Kararda, özür metninin Nijerya ve İngiltere'de 3'er ulusal gazetede yayımlanması ve bunun 60 gün içinde mahkemeye belgelenmesi de istendi.

Olay

Nijerya'nın Doğu Bölgesi'nde, o dönemde İngiltere yönetimindeki idari merkez Enugu'daki Iva Valley Kömür Madeni'nde 18 Kasım 1949'da madenciler, ağır çalışma koşulları, ücretlerdeki ırksal eşitsizlik ve ödenmeyen maaşlar nedeniyle protesto başlatmıştı.

Taleplerinin karşılanmaması üzerine "yavaşlatma" eylemine geçerek maden sahasını terk etmeyen madenciler, yönetimin kapatma girişimini engellemeye çalışmıştı.

Bu sırada İngiliz bir yetkilinin açtığı ateş sonucu 21 madenci hayatını kaybetmiş, 51 madenci yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İngiltere, Sterlin, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, İngiltere'ye 1949'dan Tazminat Ödetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 04:16:29. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya, İngiltere'ye 1949'dan Tazminat Ödetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.