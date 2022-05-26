Nijerya'nın Kuzeydoğusunda Çok Sayıda İnsan Aşırılıkçı Militanlar Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'nın Kuzeydoğusunda Çok Sayıda İnsan Aşırılıkçı Militanlar Tarafından Öldürüldü

26.05.2022 13:04
Nijerya'nın Kuzeydoğusunda Çok Sayıda İnsan Aşırılıkçı Militanlar Tarafından Öldürüldü

LAGOS, 26 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Borno Eyaleti'nin Valisi Babagana Umara Zulum Çarşamba günü, aşırılıkçı militanlar tarafından yakın zamanda bir köye düzenlenen saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğünü teyit etti.

LAGOS, 26 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Borno Eyaleti'nin Valisi Babagana Umara Zulum Çarşamba günü, aşırılıkçı militanlar tarafından yakın zamanda bir köye düzenlenen saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğünü teyit etti. Yazılı bir açıklama yapan Zulum, sık sık çatışmaların yaşandığı eyalete bağlı Kala Balge yerel hükümet bölgesindeki terk edilmiş bir köye giden çok sayıda kişinin Cumartesi günü Boko Haram ve Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) militanları tarafından pusuya düşürülerek öldürüldüğünü söyledi.

Saldırıyı kınayan Vali, talihsiz ölümler yüzünden "hafta sonu huzursuz olduğunu" söyledi. Zulum, eyalet hükümetinin, saldırıya ilişkin ayrıntılı raporu beklediğini dile getirdi. Zulum, şu ana kadar askerlerden oluşan bir ekibin, bağlanıp yakın mesafeden vuruldukları anlaşılan kurbanların bazılarının cesetlerine ulaştığını sözlerine ekledi. Valinin verdiği bilgilere göre kurbanlar, çelik üretimi için metal hurda toplayan kişilerden oluşuyor. Kurbanlar, metal malzemeler aramak için köye giderken saldırıya uğradı. ISWAP, Boko Haram'la birlikte Nijerya'nın kuzeydoğusunda İslam devleti kurmaya çalışıyor. Bu terör grupları saldırılarını Çad Gölü Havzası'ndaki diğer ülkelere de genişletti.

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Kaynak: Xinhua

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