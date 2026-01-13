Nijerya Yapay Zeka Düzenlemesi Yolda - Son Dakika
Nijerya Yapay Zeka Düzenlemesi Yolda

13.01.2026 18:17
Nijerya, yapay zeka için yasal çerçeve tasarısını hazırlıyor, Afrika'da öncü olabilir.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, yapay zeka alanını düzenlemeye yönelik kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı hedefleyen Ulusal Dijital Ekonomi ve e-Yönetişim yasa tasarısını kabul etmeye hazırlanıyor.

Tasarı yasalaşırsa, Nijerya, yapay zekaya yönelik resmi düzenlemeler getiren ilk Afrika ülkelerinden biri olacak.

Nijerya Ulusal Bilgi Teknolojisi Geliştirme Ajansı (NITDA) Genel Müdürü Kashifu Abdullahi, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın finans, kamu hizmetleri ve özel sektörde hızla yayıldığını belirterek, düzenlemenin geriye dönük değil, erken aşamada yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Abdullahi, "Yönetişim alanında geliştirdiğimiz yapay zekanın belirli sınırlar içinde kalmasını sağlamak için güvenlik önlemleri ve koruyucu çerçeveler oluşturmamız gerekiyor. Böylece kötü niyetli aktörleri kolayca tespit edip engelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tasarı, şeffaflık, adalet ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda etik standartlar getiriyor ve Avrupa ile Asya'daki benzer risk temelli düzenleme modellerine paralel bir yaklaşım benimsiyor.

Yasa tasarısı, veri, algoritmalar ve dijital platformlar üzerinde kamu otoritesine yeni yetkiler tanıyor. Düzenleyici kurum, bilgi talep etme, yaptırım uygulama ve güvenli bulunmayan yapay zeka sistemlerini askıya alma veya kısıtlama yetkisine sahip olacak. Ayrıca, girişimlerin ve kurumların yeni teknolojileri denetimli ortamlar içinde test edebileceği düzenleyici "kum havuzları" da öngörülüyor.

Tasarıya göre, kurallara uymayan yapay zeka sağlayıcılarına 10 milyon nairaya (yaklaşık 7 bin dolar) kadar veya Nijerya'daki yıllık brüt gelirlerinin yüzde 2'si oranında para cezası uygulanabilecek. Ancak cezaların hangi kriterlere göre belirleneceği tasarıda netleştirilmiş değil.

Kaynak: AA

