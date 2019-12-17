Nijeryalı zenginler

Afrika'da yoksulluğun en yaygın olduğu ülkelerden Nijerya'da zenginlerin paralarını "vergi cennetleri" olarak adlandırılan yerlere kaçırdığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen "Birleşmiş Milletler (BM) Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ne Taraf Devletler 8. Konferansı"nda vergi kaçırma konusu ele alındı.

Nijerya Adalet Bakanı Abubakar Malam, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki zenginlerin "vergi cennetleri" olarak adlandırılan yerlere 400 milyar dolardan fazla para kaçırdığını belirtti.

Yolsuzluk yapan liderler dahil çok uluslu şirketler ve yabancı suç ortaklarının ülkenin fonlarını çalarak dışarıya kaçırdığına işaret eden Malam, hükümetin bunu engellemek için sert önlemler aldığına dikkati çekti.

Nijerya'da 2015'te başa geçen Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yolsuzlukla kapsamlı mücadele başlatmıştı.

Ülkede petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler Nijerya'da yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.