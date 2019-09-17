Son Dakika Haberleri: Nikahları dikiş makinesi masasında kıyıldı
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Nikahları dikiş makinesi masasında kıyıldı

7 dakika önce

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, nikah törenini çalıştıkları tekstil fabrikasında yapan çift, nikah masası olarak dikiş makinesi kullandı.

Nikahları dikiş makinesi masasında kıyıldı, System.String[]

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, nikah törenini çalıştıkları tekstil fabrikasında yapan çift, nikah masası olarak dikiş makinesi kullandı.

İlçede yaklaşık 150 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında çalışan Şafak Çolak ile Hatice Berçin, evlenme kararı aldı.

Bir süre nişanlı kalan çift, daha sonra nikah tarihi için gün belirledi. Çift nikahlarını ise çalıştıkları fabrikada yapmaya karar verdi.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın kıydığı nikahta, Şafak Çolak-Hatice Berçin çiftinin nikah masası, dikiş makinesi oldu.

Çifti yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşlarının da katıldığı törende, Belediye Başkanı Türkcan genç çifte mutluluk diledi.

Şafak Çolak ile Hatice Berçin'in düğün töreninin, ilerleyen günlerde yapılacağı öğrenildi.

Ulubey, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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