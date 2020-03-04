Niko Kovac'tan son dakika açıklaması! Fenerbahçe... - Son Dakika
Son Dakika Spor Niko Kovac'tan son dakika açıklaması! Fenerbahçe... - Son Dakika Spor

Niko Kovac'tan son dakika açıklaması! Fenerbahçe...

6 saat önce

Ersun Yanal'ın ardından ismi Fenerbahçe ile anılan Niko Kovac, Alman basınına konuştu.

Niko Kovac'tan son dakika açıklaması! Fenerbahçe..., System.String[]

Ersun Yanal'ın ardından ismi Fenerbahçe ile anılan Niko Kovac, Alman basınına konuştu.


Bayern Münih'ten sonra başka bir takım çalıştırmayan Hırvat teknik adam, "Her şeyin sakinleşmesi için zamana ihtiyacım vardı. Artık bir teknik direktör olarak tekrar bir şeyler yapma zamanımın geldiğini hissediyorum. Kendimi iyice hazırlayıp, yaz aylarında tekrar bir takımın başına geçmek istiyorum." sözlerini kullandı.


Kovac, ayrıca "Kendimi özdeşleştirebileceğim bir kulüp bulursam oraya giderim. Milli takımlardan teklif gelir mi bilmiyorum ama günlük çalışma temposu bana daha uygun." şeklinde konuştu.

Bayern Münih, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:13 
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